Президент Сербии отказался от общения с Путиным 1.06.2023, 15:30

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Александр Вучич

Александр Вучич назвал причину.

Президент Сербии Александр Вучич не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным с начала войны в Украине, поскольку опасается осуждения со стороны стран ЕС.

«Я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это неплохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: «посмотрите на сербов». То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — сказал Вучич в интервью итальянской газете La Stampa.

Последний раз Вучич встречался с Путиным в конце ноября 2021 года в Сочи. Основным вопросом в ходе переговоров были поставки российского газа в Сербию. Вучич подарил российскому президенту книгу о Петре Великом и серебряную вазу.

«Каждая встреча с президентом России Владимиром Путиным имеет исключительное значение для нашей страны», — подчеркнул Вучич в своем Instagram.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Сербии отказался вводить санкции против Москвы, подчеркивая зависимость от российских нефти и газа. Однако позднее глава МИД республики Ивица Дачич отмечал, что Белград может присоединиться к ограничениям Запада, если сочтет это нужным для своих интересов.

Также, по словам Дачича, Сербия «осуждает нарушение территориальной целостности Украины» и голосовала соответствующим образом во всех международных организациях.

Вучич, в свою очередь, предупредил, что Сербия может оказаться «между молотом и наковальней», поскольку Белград собирается идти в сторону интеграции с ЕС, но не хочет отказываться от связей с России. По его словам, Сербия не сможет «долго выдержать» без введения санкций против Москвы и уже теряет союзников из-за неопределенности в этом вопросе. При этом ключевым приоритетом для страны он назвал вступление в ЕС.

Западные лидеры также перестали звонить Путину. После начала войны президент Франции Эммануэль Макрон общался с ним по телефону 14 раз и провел в общей сложности «сто часов» переговоров. Однако с сентября 2022 года французский президент не звонит в Кремль и призывает усилить военную поддержку Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц также со 2 декабря прошлого года не связывался с Путиным, чтобы обсудить ситуацию. По его словам, он сделает это «в подходящее время». Президент США Джо Байден не говорил с российским президентом с начала военного конфликта. В конце прошлого года он подчеркнул, что переговоры возможны лишь в том случае, если Путин заявит о желании прекратить войну в Украине.

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