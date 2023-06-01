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Каким будет лето в Беларуси?

  • 1.06.2023, 15:39
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Каким будет лето в Беларуси?

Будет как в Турции.

Лето в Беларуси будет очень теплым, а местами жарким, прогнозируют синоптики. «Еврорадио» собрало ожидания экспертов на летний сезон и узнало, как в Беларуси меняется климат в сторону потепления.

Подробные долгосрочные прогнозы синоптики давать не рискуют, но некоторые тенденции выделяют. Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что в начале лета погода будет умеренно теплая. Сильных дождей не предвидится.

Также за лето ожидается несколько волн жары, которые будут длиться более недели. Будут и холодные дни, но немного.

По данным Белгидромета, средняя нормальная температура летнего сезона в Беларуси составляет +18 °С. Предполагается, что летом 2023 года она поднимется на 1-2 °С. В Институте метеорологии и водного хозяйства Польши считают, что температура воздуха будет на 1,5°С выше климатической нормы.

Чтобы понять, чего ждать белорусам, можно посмотреть на прошлый год. Средняя температура за летний сезон 2022 года составила +19,4°С, то есть на +1,4°С выше климатической нормы.

В августе 2022 года в Беларуси были тропические ночи. Это значит, что минимальная температура воздуха за ночь была +20°С и более.

— Также с 12 по 30 августа на территории страны была отмечена интенсивная волна тепла. В это время на протяжении 3-15 дней максимальная температура воздуха днем составляла +30°С и выше, — пишет телеграм-канал «Надвор’е».

Треть дней — дождливые, но этого мало

Этим летом дождливых дней будет предположительно 30, отмечают белорусские синоптики. Иногда будут ливни и грозы.

Несмотря на то, что каждый третий день лета прогнозируются дожди, осадков будет немного, сообщают польские специалисты. В июне и июле — примерно на 5-10 миллиметров меньше, чем в среднем в 1991-2020 годах. Для природы это нехорошо: например, от засух желтеют леса.

Зато в сентябре в центральных районах Беларуси, наоборот, будет на 5-10 мм осадков больше обычного.

В Беларуси будет как в Турции

Белорусский климат меняется по экстремальному сценарию, рассказал директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко.

— Этот сценарий предполагает, что концентрация парниковых газов СО2 удвоится к середине текущего столетия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По его словам, к концу столетия среднегодовая температура в Беларуси вырастет на 7-8 градусов.

— Наш климат будет таким же, как сейчас в Турции.

Уже к 2024 году температура в Витебской области может стать такой же, как сейчас в Гомельской. Если не будет сдерживания выбросов парниковых газов, температура продолжит стремительно расти, говорит ученый.

Проблема засух летом будет усугубляться, поскольку летние осадки станут реже, а зимой их будет больше.

Европа готовится к засухе

Пока в Беларуси МЧС регулярно вводит запреты на посещение лесов из-за пожароопасности, южная Европа готовится к засушливому лету. Некоторые страны уже страдают от нехватки воды, пишет Reuters. Изменение климата делает регион более жарким и сложным для ведения сельского хозяйства. В прошлом году Европа столкнулась с самой сильной засухой за последние 500 лет.

Климатолог и директор французского Института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотара тоже говорит о необходимости сокращения парниковых выбросов и влияния человека на окружающую среду.

— Правительства опаздывают. Компании опаздывают. Некоторые компании даже не думают менять модель своего потребления, они просто пытаются найти какие-то чудо-технологии, которые принесут воду, — заключает эксперт.

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