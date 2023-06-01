Ученые рассказали, что отличает людей от обезьян 5 1.06.2023, 15:54

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Возможно, благодаря этому качеству человек стал управлять планетой.

В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, доктор Алехандро Санчес-Амаро из Института эволюционной антропологии Макса Планка и доктор Федерико Россано из Калифорнийского университета провели ряд экспериментов с участием четырех видов обезьян и человеческих детей.

Исследователи предложили шимпанзе, гориллам, бонобо и орангутангам на выбор две перевернутые чашки с виноградом внутри. Одна чашка была прозрачной, а вторая – нет. В прозрачной было меньше винограда, чем в непрозрачной.

Обезьяны должны были выбрать чашу и получить награду в ней. И почти всегда они выбирали ту, сквозь которую выдели виноград.

Эксперимент повторили с детьми в возрасте от 3 до 5, но содержимое чашек заменили на наклейки.

С самого начала теста дети чаще выбирали непрозрачную чашу хотя бы один раз из пяти попыток (около 80%), что говорит о врожденном любопытстве и готовности пойти на риск ради потенциально большей награды.

Когда ученые ненадолго показали обезьянам и детям скрытую награду и дали участникам снова сделать выбор, результаты выровнялись. Подавляющее большинство как детей, так и обезьян (в среднем 88%) выбрали непрозрачную чашу с более крупным вознаграждением.

По словам исследователей, любопытство – мощный инструмент обучения, который заставляет рисковать ресурсами ради знаний. Возможно, благодаря этому произошла экспансия человечества за пределы африканского континента, а сейчас – мы пытаемся покорить космос. Однако, как и любое качество, любопытству нужен баланс. Чрезмерные риски ради знаний могут привести к необдуманной трате ресурсов и даже опасности.

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