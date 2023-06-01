Доходы России от продажи нефти в Индию застряли за границей 2 1.06.2023, 16:17

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Российские компании с трудом обменивают рупии на другую валюту.

Ежемесячно Россия накапливает до миллиарда долларов в рупиях, которые оседают в индийских банках. Об этом пишет Bloomberg.

Эти средства добавляются к $147 млрд российских активов, которые застряли за границей с начала войны. Избыток рупий возникает из-за больших объемов продажи российской нефти Индии в условиях низкого объема импорта из Индии в Россию.

Из-за валютных ограничений российские компании с трудом обменивают рупии на другую валюту.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников, в России ожидают, что рупии будут накапливаться на счетах и дальше. Отмечается, что переговоры между сторонами о возможном решении проблемы зашли в тупик.

По расчетам агентства, каждый квартал на счетах будет оседать от $2 до $3 млрд в рупиях, которые РФ не сможет использовать.

Bloomberg отмечает, что стороны обсуждают различные варианты решения проблемы. В том числе речь идет о возможности выхода российских компаний на индийский рынок капитала.

По словам неназванных российских чиновников, российские власти изначально были против этого, но теперь вернулась к обсуждению такого варианта.

Также есть вариант, который подразумевает вложение накопленных рупий в индийские инфраструктурные проекты в обмен на доли в акционерном капитале.

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