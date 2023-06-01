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Украинский дипломат: Следователям МУС стоит собирать заявления Лукашенко

  • 1.06.2023, 16:53
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Украинский дипломат: Следователям МУС стоит собирать заявления Лукашенко

Белорусский диктатор сожалеет, что не может убивать украинцев.

Лукашенко заявил, что «вопрос Украины нужно было решать в 2014-2015 годах» и выразил сожаление, что у Киева теперь есть армия, которая может защищать страну.

Чем вызвано подобное заявление? На эту тему сайт Charter97.org поговорил с экспертом по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом.

— Как гражданину Украины и жителю Киева, который подвергается усиленным ракетным атакам уже фактически второй месяц, тяжело комментировать весь этот бред. Я так понимаю, что у Лукашенко вызывает сожаление то, что он со своим друганом, кремлевским диктатором, не имеют возможности беспрепятственно убивать украинских женщин и детей. Наши вооруженные силы дают достойный отпор, это вызывает у них раздражение. Наверное, этим и вызваны подобные заявления.

— Жалеет ли сейчас белорусский диктатор, что вообще поддержал эту захватническую войну против Украины?

— Я так не думаю, даже наоборот. Если бы история обернулась по-другому, вторжение в феврале прошлого года было бы более успешным, Лукашенко не только бы аплодировал, но и попытался свой кинжальчик показать. Можно вспомнить параллельный пример из истории. Уже после того, как Франция потерпела поражение, Муссолини в июне 1940-го года пытался со своей стороны изобразить какое-то вторжение, явно неудачное. Тем не менее, он воспользовался тем, что его сосед уже фактически утратил боеспособность. Возможно, также попытался бы действовать и Лукашенко. Но я хотел бы добавить, что следователи и прокуроры Международного уголовного суда должны такие людоедские заявления белорусского диктатора собирать, чтобы потом ему лично и его сообщникам предъявить обвинения.

— В 2014-м году белорусский диктатор пытался выступать как «миротворец». В нынешнее время — как агрессор. Когда он врал? Сейчас или тогда?

— У меня не было тогда и нет сейчас никаких сомнений, что он является настоящим союзником Путина и противником той Украины, которая появилась в 2014-м году. Они оба ненавидели Майдан, мы прекрасно понимаем почему. Для любого человека, который объективно оценивает историю, это было видно. Не может диктатор любить восстание народа, который сбрасывает криминальную пророссийскую клику в лице режима Януковича. Лукашенко, следуя какой-то той конъюнктуре, пытался что-то там изображать, но настоящие его намерения у меня не вызывали никаких сомнений.

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