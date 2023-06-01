Лукашенковский МИД обиделся на закрытие Польшей границы для белорусских грузовиков 11 1.06.2023, 17:16

4,236

Глаз пообещал «ассиметричный ответ».

Режим Лукашенко ответит ассиметрично на решение Польши закрыть границу для грузовиков с белорусскими и российскими номерами. Об этом заявил официальный представитель лукашенковского МИД Анатолий Глаз.

Напомним, c 1 июня Польша закрыла границу для грузовиков на российских и белорусских номерах. Решение предусматривает, что «до особого распоряжения» Польша не будет пропускать через Беларусь к себе грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории Беларуси и России.

Этот шаг МВД Польши подготовило вместе с санкциями против 365 белорусских чиновников в ответ на заключение активиста польского меньшинства в Беларуси, сопредседателя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».