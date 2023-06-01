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Лукашенковский МИД обиделся на закрытие Польшей границы для белорусских грузовиков

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  • 1.06.2023, 17:16
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Лукашенковский МИД обиделся на закрытие Польшей границы для белорусских грузовиков

Глаз пообещал «ассиметричный ответ».

Режим Лукашенко ответит ассиметрично на решение Польши закрыть границу для грузовиков с белорусскими и российскими номерами. Об этом заявил официальный представитель лукашенковского МИД Анатолий Глаз.

Напомним, c 1 июня Польша закрыла границу для грузовиков на российских и белорусских номерах. Решение предусматривает, что «до особого распоряжения» Польша не будет пропускать через Беларусь к себе грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории Беларуси и России.

Этот шаг МВД Польши подготовило вместе с санкциями против 365 белорусских чиновников в ответ на заключение активиста польского меньшинства в Беларуси, сопредседателя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.

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