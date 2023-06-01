В российском Белгороде прогремел взрыв 1.06.2023, 17:35

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На проезжую часть упал дрон.

В российском Белгороде в районе Харьковской горы произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стало падение беспилотника на проезжую часть, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, пишет The Moscow TImes.

По его словам, два человека пострадали. Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга увезли во городскую больницу № 2, второй с легкими ушибами от госпитализации отказался.

Также был поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Очевидцы пишут, что улица Щорса перекрыта — в результате взрыва были повреждены находящиеся там автомобили и выбиты стекла в окна ближайших домов. Прокремлевский телеграм-канал Mash сообщает о 9 пострадавших, у большинства из которых — осколочные ранения.

Спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного беспилотника в Белгороде. По предварительным данным, второй дрон упал в районе улицы Кутузова, пишет Baza.

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