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В Бресте столкнулись шесть автомобилей

  • 1.06.2023, 18:31
В Бресте столкнулись шесть автомобилей

Фотофакт.

Шесть автомобилей столкнулись днем 1 июня в Бресте, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным инспекторов, 51-летний водитель Suzuki ехал по улице Гоголя. Вблизи дома № 85, выполняя маневр обгона, он врезался в поворачивающую налево попутную Honda. После этого автомобили врезались в припаркованные Mercedes, Renault Megane, Renault Clio и Opel.

В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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