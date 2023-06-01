В Бресте столкнулись шесть автомобилей
- 1.06.2023, 18:31
Фотофакт.
Шесть автомобилей столкнулись днем 1 июня в Бресте, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По данным инспекторов, 51-летний водитель Suzuki ехал по улице Гоголя. Вблизи дома № 85, выполняя маневр обгона, он врезался в поворачивающую налево попутную Honda. После этого автомобили врезались в припаркованные Mercedes, Renault Megane, Renault Clio и Opel.
В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.