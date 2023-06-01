Чиж выкупил компанию у российского композитора Дробыша

Чиж выкупил компанию у российского композитора Дробыша1
- 1.06.2023, 19:02
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Сделка была заключена еще в ноябре прошлого года.
Согласно данным российских реестров, белорусский бизнесмен Юрий Чиж стал единственным владельцем московской компании «Вивайт». В апреле этого года новый собственник переформатировал юрлицо в холдинговую компанию, пишет Office Life.
Предыдущим собственником компании «Вивайт» был известный российский композитор Виктор Дробыш.
Ранее эта компания называлась «СВМьюзик» и занималась с 2007 года «деятельностью в области искусств и организации развлечений». Но еще при Дробыше она была переименована в «Вивайт» и основным видом ее деятельности стало «управление фондами». Новый хозяин в апреле этого года подкорректировал ее профиль в «деятельность холдинговых компаний».
В вышедшем недавно интервью основатель банкротящейся компании «Трайпл» заявил, что намерен «вернуть все, что ему принадлежит». В нем же бизнесмен упомянул, что его «семья воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах».
В России семье Чижа, как выяснил Office Life, сейчас принадлежит управляющая компания «ТГМ Группа». Она в свою очередь контролирует достаточно крупную структуру «Белаз-Поморье». Последняя на протяжении многих лет оказывает услуги по подготовке участков для заказчиков в российской горнодобывающей отрасли. Ее выручка в 2022-м выросла более чем на 100% и превысила $7 млн, хотя последний год компания и закончила с убытком около $1 млн.
Основным владельцем обеих структур со второй половины 2022-го является один из сыновей бизнесмена — Владимир. Он тогда сменил в качестве собственника этих активов Татьяну Чиж — дочь основателя компании «Трайпл».
Кроме того, по данным регистров, директором «ТГМ Группа» и «Белаз-Поморье» Владимира Чижа и компании «Вивайт» его отца является одно лицо — владелец юридической компании «Горшков и Партнеры» Дмитрий Горшков.