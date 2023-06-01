Чиж выкупил компанию у российского композитора Дробыша 1 1.06.2023, 19:02

2,294

Юрий Чиж

Сделка была заключена еще в ноябре прошлого года.

Согласно данным российских реестров, белорусский бизнесмен Юрий Чиж стал единственным владельцем московской компании «Вивайт». В апреле этого года новый собственник переформатировал юрлицо в холдинговую компанию, пишет Office Life.

Предыдущим собственником компании «Вивайт» был известный российский композитор Виктор Дробыш.

Ранее эта компания называлась «СВМьюзик» и занималась с 2007 года «деятельностью в области искусств и организации развлечений». Но еще при Дробыше она была переименована в «Вивайт» и основным видом ее деятельности стало «управление фондами». Новый хозяин в апреле этого года подкорректировал ее профиль в «деятельность холдинговых компаний».

В вышедшем недавно интервью основатель банкротящейся компании «Трайпл» заявил, что намерен «вернуть все, что ему принадлежит». В нем же бизнесмен упомянул, что его «семья воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах».

В России семье Чижа, как выяснил Office Life, сейчас принадлежит управляющая компания «ТГМ Группа». Она в свою очередь контролирует достаточно крупную структуру «Белаз-Поморье». Последняя на протяжении многих лет оказывает услуги по подготовке участков для заказчиков в российской горнодобывающей отрасли. Ее выручка в 2022-м выросла более чем на 100% и превысила $7 млн, хотя последний год компания и закончила с убытком около $1 млн.

Основным владельцем обеих структур со второй половины 2022-го является один из сыновей бизнесмена — Владимир. Он тогда сменил в качестве собственника этих активов Татьяну Чиж — дочь основателя компании «Трайпл».

Кроме того, по данным регистров, директором «ТГМ Группа» и «Белаз-Поморье» Владимира Чижа и компании «Вивайт» его отца является одно лицо — владелец юридической компании «Горшков и Партнеры» Дмитрий Горшков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».