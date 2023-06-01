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В Украине задержали белоруса, который «сливал» информацию об обороне границы

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  • 1.06.2023, 19:11
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В Украине задержали белоруса, который «сливал» информацию об обороне границы

Он уже был ранее осужден за оправдание и поддержку российской агрессии против Украины.

В Украине задержан и арестован на два месяца гражданин Беларуси, подозреваемый в «сливе» информации о перемещении живой силы и военной техники для защиты украинско-белорусской границы.

Об этом пишет «Радыё Свабода».

Задержанный — безработный, который родился и проживал в Ровенской области Украины. Мужчину задержали по подозрению в передаче информации о перемещении живой силы и техники для защиты пограничной с Беларусью территории Украины.

Отмечается, что подозреваемый уже был ранее осужден за оправдание и поддержку российской агрессии против Украины.

Согласно данным следствия, мужчина по телефону передавал другому гражданину Беларуси информацию, которой не было в открытых источниках. Также известно имя гражданина Беларуси, которому задержанный передавал информацию с начала апреля 2023 года, однако из-за защиты конфиденциальной и персональной информации, фамилии фигурантов дела не называются.

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