WP: Байден все чаще переходит «красные линии» Путина 4 1.06.2023, 20:05

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Джо Байден

Угрозы президента РФ не действуют.

Президент США Джо Байден все больше переступает так называемые «красные линии» России. Причиной является невыполнение угроз «наказать» Запад за поставки оружия Украине, сообщают американские официальные лица в комментарии Washington Post в четверг, 1 июня.

«Несмотря на апокалиптические предостережения российского лидера, Соединенные Штаты постепенно соглашаются расширить украинский арсенал ракетами Javelin и Stinger, ракетными установками HIMARS, передовыми системами противоракетной обороны, беспилотниками, вертолетами, танками M1 Abrams и, вскоре, истребителями четвертого поколения», — сказано в материале.

Сообщается, что блеф российского диктатора Владимира Путина добавил лидерам США и Европы уверенности в том, что они могут продолжать предоставлять Украине вооружение «без тяжелых последствий».

«Проблема в том, что мы не знаем фактической красной линии. Это в голове одного человека, и это может меняться изо дня в день», — сказал Максим Саморуков, эксперт по России Фонда Карнеги.

Представители США сообщают, что риск эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его советников.

Для предоставления Украине нового оружия они ориентируются на четыре ключевых фактора, пишет WP.

«Им это нужно? Могут ли они этим воспользоваться? У нас это есть? Каким будет ответ России?», — сказал высокопоставленный чиновник Госдепа на условиях анонимности.

При этом официальные лица США считают, что возможным объяснением нежелания Путина нанести удар по Западу является сокращение российской армии.

«Кажется, не в их интересах вступать сейчас в прямую конфронтацию с НАТО. Они не в состоянии этого сделать», — сказал высокопоставленный чиновник США.

Тем не менее, официальные лица США остаются осторожными относительно того, что Россия, которая имеет крупнейший в мире ядерный арсенал, может пойти на эскалацию в Украине или где-либо еще.

Одним из последних решений, которое «пересекло красные линии» Кремля, стало содействие президента Байдена предоставлению Украине истребителей F-16.

19 мая президент США Джо Байден поддержал международную коалицию истребителей для Украины.

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