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Минобороны Украины: «Вагнеровцам» не удается выйти из-под Бахмута

  • 1.06.2023, 20:49
  • 3,022
Минобороны Украины: «Вагнеровцам» не удается выйти из-под Бахмута

ВСУ очень сильно мешают этому.

Наемники российской террористической организации Группа Вагнера все еще не вышли из-под Бахмута, и сейчас у них очередная новая дата «вывода». Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Журналист напомнил, что главарь Группы Вагнера Евгений Пригожин 1 июня объявил, что якобы выводит своих оккупантов из района Бахмута.

«Не удается им выполнить свои обещания и планы. По состоянию на сегодняшний день определенные подразделения еще остаются на Бахмутском направлении. Стоит сказать, что мы недавно заняли господствующие высоты вокруг Бахмута, и наши Вооруженные Силы за счет этого нарушают все планы врага в очень сильно мешающие ему реализовывать такие планы», – сказала Маляр.

Она отметила, что «вагнеровцы» перенесли дату вывода с 1 июня на 10 число.

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