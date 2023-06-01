Названы самые продаваемые электромобили в мире 1 1.06.2023, 21:21

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Кто возглавил рейтинг.

Tesla и BYD — лидеры мирового рынка электромобилей, а вот японские автопроизводители заметно отстают от своих конкурентов. Об этом свидетельствует новый отчет Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT), получивший название «Глобальный рейтинг автопроизводителей 2022 года».

Эксперты ICCT назвали Tesla и BYD единственными лидерами среди 20 ведущих мировых автопроизводителей, выпускающих электрокары. В список автопроизводителей, которые находятся в переходной фазе, вошли 12 брендов, и первые места там заняли BMW и Volkswagen. А в шестерку «отстающих» марок вошли пять японских брендов и один индийский автопроизводитель. Это Toyota, Honda, Nissan, Tata, Mazda и Suzuki.

Составляя рейтинг автопроизводителей, эксперты ICCT изучили рыночную долю каждого из них, их стратегию развития и темпы внедрения современных технологий. Tesla — единственный бренд в списке, который производит только электромобили и никогда не производил традиционные бензиновые авто.

Китайский автогигант BYD, в свою очередь, в кратчайшие сроки электрифицировал весь свой модельный ряд. Свой последний автомобиль, работающий исключительно на бензине, BYD выпустила в марте 2022 года, с тех пор компания выпускает только гибридные и полностью электрические модели.

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