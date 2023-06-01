США объявили об ответных мерах после приостановки участия России в ДСНВ

США объявили об ответных мерах после приостановки участия России в ДСНВ1
- 1.06.2023, 22:30
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Госдеп рассказал о четырех контрмерах.
Госдепартамент США в четверг, 1 июня, объявил, что принимает контрмеры в ответ на нарушение страной-агрессором Россией нового Договора о стратегических наступательных вооружениях.
На сайте Госдепа подчеркивается, что США привержены полному и взаимному выполнению договора, а Россия его нарушает, не выполняя свои обязательства. При этом заявления кремлевского режима о том, что действие договора «приостанавливается», юридически никчемны, заявили в Вашингтоне.
В Госдепе сообщили, что их контрмеры полностью соответствуют международному праву и что страну-агрессор заранее об этом уведомили. США готовы отменить контрмеры, если Россия вернется к соблюдению договора.
Госдеп рассказал о четырех контрмерах:
США не предоставили России обновленные данные о ядерных объектах и силах, которые подпадают под действие договора (по состоянию на 30 марта);
США с 1 июня не будут передавать России обновленную информацию о статусе или местоположении объектов, подпадающих под действие договора (в том числе ракетах и пусковых установках) — страна-террорист не выполняет свои обязательства;
США не будут способствовать российским инспекциям на своей территории и отзывают визы, выданные инспекторам из России и членам экипажей;
США не будут передавать России телеметрическую информацию о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.