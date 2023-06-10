В Конгрессе США появилась резолюция о немедленной передаче Украине ATACMS 10.06.2023, 4:26

Резолюцию поддерживают и демократы, и республиканцы.

9 июня в Палату представителей, нижнюю палату Конгресса США, законодатели внесли резолюцию к администрации президента Джо Байдена относительно немедленного предоставления Украине тактических комплексов ATACMS. Резолюция является двухпартийной – ее поддерживают республиканцы и демократы, говорится в сообщении Комитета по иностранным делам Палаты представителей, пишет zn.ua.

Под резолюцией подписались председатель Комитета Майкл МакКоул, председатель Подкомитета по вопросам Европы Том Кин-младший, председатель Подкомитета по Ближнему Востоку, Северной Африке и Центральной Азии Джо Уилсон, а также член Подкомитета по вопросам Европы Билл Китинг, члены Подкомитета по Украине Тед Ли и Джаред Голден.

«Не предоставляя Украине оружие, необходимое для победы в этой войне, администрация затягивает конфликт, из-за чего теряются бесчисленные жизни украинцев», – заявил МакКоул. – «Успех украинского контрнаступления напрямую связан с военной помощью, предоставляемой США и нашими союзниками. Поэтому крайне досадно, что администрация задерживает миллиарды долларов военного финансирования, которые можно было бы немедленно передать Украине и, в свою очередь, помочь Вооруженным силам существенно изменить ситуацию на поле боя».

«Тактические ракетные комплексы могут помочь Украине в ее критически важном контрнаступлении, и я надеюсь, что это двухпартийное послание сможет разблокировать это давно назревшее политическое решение», – заявил Том Кин-младший.

В тексте проекта резолюции упоминается, что Украина просила предоставить ATACMS еще в феврале 2022 года. Законодатели обращают внимание президента Байдена на то, что Великобритания уже поставила Украине аналогичные средства поражения на расстояние почти в 250 километров – британские ракеты Storm Shadow – и не встретила со стороны России значительной реакции. Также о поставке аналогичных ракет SCALP-EG уже заявила Франция. Поэтому законодатели требуют от администрации президента поставить комплексы ATACMS, учитывая, что пусковые установки для них (HIMARS или MLRS 270) активно используются украинскими военными.

Отмечается, что американские законодатели из обеих партий уже несколько месяцев давят на администрацию президента США с требованием передать дальнобойное вооружение, включая ATACMS. В конце мая Джо Байден в комментарии журналистам заявил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще рассматривается.

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