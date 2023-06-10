Спутники США зафиксировали крупный взрыв на Каховской ГЭС 3 10.06.2023, 8:18

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Непосредственно перед прорывом дамбы произошел масштабный выброс тепла.

Оснащенные инфракрасными сенсорами американские спутники определили на плотине Каховской ГЭС непосредственно перед прорывом выброс тепла, характерный для крупного взрыва. Об этом The New York Times (NYT) рассказал высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.

По его словам, аналитики американской разведки подозревают Россию в подрыве.

Опрошенные NYT специалисты по инженерному и подрывному делам считают, что скорее всего произошел взрыв в закрытом помещении – именно он наносит наибольший ущерб, необходимый для того, чтобы спровоцировать столь масштабные разрушения.

Как сообщил Норвежский фонд геолого-физических исследований, находящаяся примерно в 620 км от плотины сейсмическая станция зарегистрировала «четкие сигналы» 6 июня в 2:54 ночи. Магнитуда толчков составила 1-2 балла. «Время и место (координаты: 46.7776, 33.37) совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении Каховской плотины. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв», — сообщил фонд.

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