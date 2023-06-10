Шведский «привет» Лаврову 3 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

10.06.2023, 9:41

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Получен прямо противоположный результат.

Во время своего выступления перед военными 201-й российской военной базы в Таджикистане, министр иностранных дел Сергей Лавров преуменьшал значение вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Пытаясь тем самым, обелить Путина и себя в глазах российского общества. Собственно, это и является единственной целью Сергея Лаврова. Потому что спецоперация имела прямым своим следствием расширение НАТО.

И вот очередная новость из Швеции. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон сообщили: «Правительство решило, что Вооруженные силы Швеции могут начать подготовку совместно с НАТО и странами НАТО к проведению совместных операций в будущем. Подготовка, в частности, может заключаться во временном базировании иностранного оборудования, различной военной техники и личного состава на территории Швеции».

Как бы ни изворачивался Сергей Лавров, есть факт – раньше такие решения не обсуждались, а теперь они обсуждаются. Депутат-«единоросс» Константин Затулин не так давно уверял, что цели спецоперации в Украине не достигнуты.

Но если заглянуть за границы этой страны для высшего российского руководства дело обстоит хуже – получен прямо противоположный, отрицательный результат.

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