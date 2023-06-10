«За месяц похода появляется ощущение, что заново родился» 2 10.06.2023, 10:27

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Белорус с собакой обошел всю страну и не только.

Собаки становятся похожими на своих хозяев, а хозяева подстраиваются под своих питомцев. Сорокадвухлетний Кирилл Тихомиров с дворняжкой Шери — еще один тому пример, хоть и достаточно экстремальный. Жизнь архитектора и заядлого туриста Кирилла строится вокруг его страсти к горным, водным, лыжным походам, а также странствиям по белорусскому бездорожью. Шери с радостью сопровождает хозяина. Она может полдня смирно сидеть в байдарке, а может день за днем нестись за велосипедом хозяина. Пробежка в 80 километров в день для Шери — стандарт, 240 километров за три дня — рекорд, пишет onliner.by.

Немного о хозяине: «Без походов не представляю свою жизнь»

— Мой отец ходил в походы и часто рассказывал мне о них, — вспоминает свое детство Кирилл. — Помню, что я вдохновлялся. Все детство коллекционировал карты, смотрел на них. Причем любил такие «зеленые» карты — где сплошь лес, озера, реки и минимум людей. Например, районы Псковщины, Витебщины. Мне было лет 10, когда я нарисовал первый маршрут. Нашел на карте болото и провел через него прямую линию.

Путешествиями по Беларуси белорус не ограничился — исследовал Урал, Дальний Восток, Сибирь, Кавказ, Карпаты, Алтай, Камчатку и многие другие направления.

— Родину воспринимаешь не так ярко, как какой-то другой край. Съездить в горы — это событие. Оно оставляет впечатление, вдохновляет. Мало того что за месяц проживаешь другую жизнь, так еще появляется ощущение, что заново родился. Полнейшая перезагрузка. Когда у меня есть программа походов, то я спокоен, чувствую себя комфортно.

Знаю, что в августе на месяц уйду в Якутию, а в марте 2024 года намылился на Камчатку сходить. Моя жизнь определена на ближайшее время. Иначе я чувствовал бы себя плохо.

Вокруг страсти к походам у Кирилла строится вся жизнь — и на работе, и в отношениях с семьей. Иногда приходится чем-то жертвовать.

— Я индивидуальный предприниматель, поэтому хочу — работаю, хочу — не работаю. Если есть выбор, как правило, жертвую работой. Это, конечно, вредит карьере. Возможно, и в семье было бы по-другому. Иногда подолгу думаю, сомневаюсь, надо ехать или не надо. Но потом просто иду в поход.

Для интересного путешествия Кириллу нужно не так много: новая точка на карте и новая сложность. Компания может быть, но это не обязательно.

— Когда идешь в поход с кем-то, часть ресурсов тратишь на общение и не можешь воспринимать окружающую тебя природу, весь процесс так, как в одиночестве. Но если поход непростой, есть группа товарищей, которых я люблю и уважаю, с которыми мы дышим одним воздухом. Тогда мы договариваемся и идем. Ради сложных походов я иногда вписываюсь в сборную, совершенно незнакомую группу — и, как правило, чувствую себя хорошо.

И почти всегда в поездках по Беларуси путешественника сопровождает пес Шери. С ним хозяину легко и комфортно, собака никогда не доставляет проблем.

Как в семье появилась дворняжка Шери

Так получилось, что Кирилл работает в Минске, а к семье в Гомель ездит по выходным. Собака тоже живет на два города.

— Когда 15 лет назад мы с Валентиной поженились, я начал ездить в Гомель. И все время там были какие-то знакомые собаки. За город они выходили с нами. И вот у парочки лучших и преданных умнейших собак родились щенята. Валя решила, что она может взять одного из них. Назвала Шери. Окраска у нее такая защитная — «шэрая». Ну и песня такая была — «Шери-шери леди».

Приезжаю из какого-то горного похода. Смотрю: собака. Оригинально, думаю.

С тех пор хозяин берет с собой собаку почти всюду — в магазин, на встречи с заказчиками на стройку, на тренировку, не говоря уже про походы чуть ли не каждые выходные.

— Получается, что с ней я провожу больше активного времени. Думаю, авторитет у меня больше, — считает Кирилл.

В походах Шери перемещается без поводка. Кирилл изначально рассчитывал на то, что она будет самостоятельной.

— Я исходил из того, что собака вполне ориентируется в пространстве, оценивает дорожное движение. За мной бегали дворовые собаки, и они были умные и достаточно самостоятельные. Им не надо было никакого поводка.

У Шери не было специальных тренировок, просто Кирилл привык брать ее повсюду собой. В первом пешем походе ей пришлось бежать по шпалам. Скулила, но под конец освоилась. Потом белорус взял ее в водный поход, и Шери послушно сидела в лодке на коленях у хозяина.

Когда собаке исполнился год, она отправилась в свой первый велопоход. Было жарко, она стерла лапы и, утомившись, упала без сил. Тогда хозяин погрузил ее в рюкзак и повез сам.

Так с тех пор и повелось: если собака устает или дорожное движение слишком опасное, она путешествует за спиной Кирилла. Если чувствует себя хорошо, бежит рядом.

Обычно Шери комфортно двигаться со скоростью 10—15 километров в час. Это как раз скорость движения велосипеда на лесной дорожке.

Походники, в компании которых хозяин путешествует по Беларуси, очень любят Шери, а она отвечает им взаимностью.

— К людям Шери относится хорошо. Друзей моих любит: когда видит их, сильно радуется. При этом у нее есть инстинкт охраны, пусть и не сильно выраженный. Она дружелюбная, но, если на стоянке есть движение в лесу, может зарычать. В непонятных местах, например в поезде, никогда не будет скакать по вагону — просто сядет и будет рассматривать окружающих.

У путешественницы Шери две эмоциональные ипостаси, убежден Кирилл.

— Дома она меланхолик-меланхолик: не ест, не пьет, лежит себе тихонько в углу. Несчастная собака с тоской в глазах. А когда бежит за зайчиком, то холерик. И если видит рюкзак, счастлива: «О! Движуха будет, ура!»

Хозяина рутина тоже легко приводит к апатии и полнейшему равнодушию. Единственный способ от нее избавиться — придумать новый поход.

Горы не для собак

В далекие походы Шери не ходит, хозяин ее бережет.

— И не довезти ее туда, и еду надо тащить. И будет такое место, где она просто испугается. Собака — это все же усложняющий фактор. Их там и так хватает. Хотя я однажды видел собаку-альпиниста. В горах в Таджикистане к собакам относятся как к скоту. Традиционно это чисто рабочая единица. Однажды такая собачка с нами шла-шла, прошла по всем ледникам, поднялась на перевал. Где ты идешь с рюкзаком, в кошках, она на лапках: цок-цок-цок.

То есть собака вполне себе могла бы быть альпинистом, кошки у нее встроенные. И все же горы — это не для собак.

Когда хозяин в серьезных походах-экспедициях, собака отправляется к хозяйке в Гомель. Там ее ждет меньше прогулок, зато больше дисциплины. И обожаемая пойма Сожа, где знаком каждый кустик.

— Если бы я кайфовал сидя дома, то было бы проще. Готовиться к сложным походам — тоже дичайший стресс. Если ты организатор, то надо просчитать все риски, прочитать все отчеты, понимать, что может случиться. И принять на себя всю ответственность.

А если ты идешь куда-то с сильной группой, то нужно понимать, что это может быть очень сложно и тяжело. Может, это вообще не твой уровень.

У меня так было прошлым летом, когда я пошел с Сергеем Романенковым в транспамирский марафон. Это чуть ли не самый сильный горный турист в России. Он подходил к горе, по которой до него никто раньше не ходил, и говорил: мы пойдем по этой стене. А там хочешь не хочешь, поскольку ты уже вписался в это дело, бежишь за ним. Я переживал. Целый поход какого-то непрерывного стресса. Но когда благополучно спустился, то испытал чувство удовлетворения. После такого похода недели три никуда не хожу, а потом выбираюсь в какой-нибудь спокойный велопоходик — с собакой.

Друг, который дождется тебя из любого похода

Когда Шери была маленькая, она была довольно беспокойной и многого боялась, вспоминает Кирилл. Но теперь стала очень терпеливой.

— Если я оставлял ее у какого-то офиса и уходил, она устраивала истерику. Некоторые возмущались: что ты делаешь с собакой?! А сейчас она спокойно сидит перед дверью. Научилась ждать. Очень хорошее, кстати, качество. Может ждать час, полтора. С возрастом перестала бояться больших собак. Усвоила базовые интонации, команды вроде «подойди», «постой», «не надо», «давай-давай». Такое ощущение, что она только говорить не умеет.

Шери наверняка рассказала бы многое о звуках, запахах, зверье и птицах, которых она видит и слышит в лесу. Но говорить собаки не умеют. За нее и за себя Кирилл оставляет записки в своем блоге: делится фото, треками и попутными мыслями.

— Если не записывать, то все походы, которые имеют для меня большую ценность, смешиваются в кашу. Мне хочется, чтобы они не пропали и были четкими и ясными в моей памяти. И чтобы все прекрасные моменты остались — хотя бы на бумаге. А еще, когда записываешь, в какой-то мере проживаешь поход заново.

Кстати, мама перестала читать мои отчеты, особенно про Полярный Урал, про Саяны: слишком все выглядит опасно. Отец читает, но ругается: «Лучше бы не читал. О чем ты вообще думаешь?»

А Кирилл Тихомиров просто живет как умеет. И собака его в этом поддерживает.

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