Politico: Украинские механизированные бригады удвоили темпы наступления 2 10.06.2023, 13:03

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Прорвана российская линия обороны между Работиным и Вербовым.

Украинское контрнаступление набирает обороты, но россияне демонстрируют жесткое сопротивление.

Как сообщает Politico, украинские механизированные бригады удваивают наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, «но, похоже, сталкиваются с сильным сопротивлением России».

Издание отмечает, что украинцы продвинулись до 1600 метров вокруг Бахмута. Это признали и российские «военкоры», связанные с Минобороны РФ. Главарь «Вагнера» Евгений Пригожин в начале этой недели пожаловался на отступление российских войск в Бахмуте, назвав это «позором».

Впрочем, на Запорожском направлении «картина выглядит гораздо неоднозначнее». Как пишет издание, Институт изучения войны заявлял об ограниченной, но значительной атаке ВСУ в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня. Российские силы защищались от этой атаки доктринально обоснованным способом и якобы восстановили свои первоначальные позиции.

В то же время вашингтонский аналитический центр со ссылкой на геолокационные кадры сообщал, что украинские силы прорвали первую линию обороны между Работиным и Вербовым, примерно в 15 километрах к юго-востоку от Орехова. Также сообщают об ожесточенных боях вокруг Великой Новоселки, что на границе Запорожской и Донецкой областей.

Politico отмечает, что украинские официальные лица в основном хранят оперативное молчание относительно контрнаступления, а вчера украинская армия сообщила, что «противник продолжает обороняться».

О том, что контрнаступление идет полным ходом, намекнул президент Украины Владимир Зеленский. В четверг он подчеркнул, что «находится на постоянной связи с нашими военными».

«Донецкая область - очень тяжелые бои. Но результат есть, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат! Бахмут-молодец. Шаг за шагом», - заявил Зеленский.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что «очень оптимистично» воспринимает «развивающиеся события» на фронте.

О тяжелых боях на фронте отчитываются и россияне. Накануне прокремлевские ресурсы опубликовали видео длинной украинской колонны с бронетехникой, которая якобы подверглась мощному обстрелу в четверг. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал диктатора Путина о боях, заявив о большом штурме 47-й механизированной украинской бригады, который, по его словам, был отражен в многочасовом бою на Запорожье.

Вместе с тем, издание отмечает, что россияне хорошо подготовились к обороне на Запорожском направлении, обустроив фортификации, «зубы дракона» и минные поля.

«Российская оборона может создать большие проблемы для контрнаступления Украины. Инженерная техника оказалась одной из сильнейших видов российской армии», - говорится в материале.

Издание напоминает, что опытные военные эксперты накануне контрнаступления считали Запорожье наиболее вероятной главной целью украинцев, поскольку успешная контратака дала бы наибольшее потенциальное вознаграждение - позволила бы силам Киева продвигаться в Бердянск, Мелитополь и Токмак с целью разрезать так называемый сухопутный мост, соединяющий через Крымский перешеек материковую Россию и оккупированные южные украинские территории.

«Но неделю назад Зеленский подготовил украинцев к тяжелой, длительной работе и попытался смягчить ожидания, сказав, что борьба на поле боя займет некоторое время и будет иметь большую цену», - подытожило издание.

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