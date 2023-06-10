Куда бежать Симоньян? 1 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

10.06.2023, 13:30

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Брожение «разъедает» российскую верхушку.

Очередное ухудшение настроений в российской верхушке на личном примере продемонстрировала известная кремлевская пропагандистка, главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян. В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она высказалась в поддержку плана, предложенного министром обороны Индонезии Прабово Субианто.

«Как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы, как и предложила Индонезия. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же? Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны», — заявила Симоньян.

Ее слова вызвали бурление в среде прокремлевских медиа, z-блогеров и военкоров. Ведь она назвала «спорными территориями» то, что по официальной терминологии РФ является «новыми регионами России». А публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, — это вообще-то статья в уголовном кодексе РФ.

Появились и версии. По одной, это чисто самодеятельность Симоньян. Мол, ее слова хотели даже удалить из эфира — слишком предательская позиция. Говорят, ей даже звонили из Кремля и прямо сказали, чтобы она не болтала лишнего. По другой версии, Кремль через Симоньян тестирует реакцию Киева и Запада на подобный план, давая понять, что Москва на него согласиться с легкостью.

Но главное все же не в мотивах Симоньян, а в том, что ее «размышления вслух» прозвучали в эфире одной из главных пропагандистских передач кремлевского ТВ. И самое пикантное — это то, как она обосновывала свою горячую поддержку индонезийского плана.

«ВСУ получат ракеты дальнего действия, получат истребители. Они будут наносить этим всем удары по нам, по нашим территориям. Белгородская область, дальше они пойдут, Воронежская там недалеко, не дай бог, Ростовская, Краснодар мой родной и так далее. Я уж про Крым молчу», — анонсировала Симоньян. Это те реальные страхи, которые разъедают российскую верхушку.

Чуть раньше брожение в среде российских ура-патриотов вызвало выступление яростного украинофоба, депутата из фракции «Единая Россия», первого заместителя главы комитета госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина. В ходе дискуссии «Какая Украина нам нужна» он поплакался, что план Путина в Украине сорвался. Он подчеркнул, что логика СВО («специальной военной операции») состояла в том, что «достаточно быстро, после нашей силовой акции, украинское государство разваливается». «К сожалению, этот план сорвался. Он просто был нереальный в своей основе», — констатировал Затулин.

И, чтобы мало не показалось, он прошелся еще и по целям Путина в Украине. «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале СВО? Вы все помните: денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному», — сказал он.

Тогда тоже появились версии о недовольстве Кремля. Газета «Ведомости» даже сообщила, что в Кремле и руководстве «Единой России» обсуждается изгнание Затулина с поста в комитете и из фракции. Но ничего подобного пока что не случилось. А тема пересмотра целей СВО зажила своей жизнью. В частности, к ней приобщился гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов. В интервью телеканалу «Крым 24» он заявил, что Путин должен пересмотреть цели СВО.

«Цели там должен обозначить лидер, он их обозначит так или иначе, то есть окончательно. Ну, они обозначены, цели. Владимир Владимирович о них все время говорит. Однако, ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь», — сказал Аксенов. А когда телеведущий спросил, где будет проходить граница между двумя странами, Аксенов назвал этот вопрос «больным» и отказался на него ответить.

8 июня ожиданиями российской верхушки поделилось агентство Bloomberg. «Многие представители политической и деловой элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хоть и сомневаются, что Путин остановит боевые действия, по словам семи человек, знакомых с ситуацией, которые попросили не называть их имен», — говорится в статье. Впрочем, там есть не только анонимные оценки, и как раз они самые интересные. «Было слишком много крупных ошибок, — сказал агентству экс-депутат госдумы, политический консультант Сергей Марков, имеющий тесные связи в Кремле. — Давным-давно были ожидания, что Россия возьмет под свой контроль большую часть Украины, но эти ожидания не оправдались».

Русский православный националист, сторонник Путина, мультимиллионер Константин Малофеев, который спонсирует отряд наемников, воюющий в Украине, рассказал Bloomberg, что сам он отвергает любые разговоры о прекращении огня, но многие представители правящей элиты, включая «огромное количество» деловых людей, поддерживают недавнюю инициативу Китая о перемирии. «Они говорят, что поддерживают СВО, но на самом деле они против нее», — подчеркнул Малофеев.

Все это говорит о том, что «война до победного конца» перестала быть мейнстримом для российской верхушки. Мейнстрим сейчас — это скорейший мир то ли по китайскому, то ли по индонезийскому плану. И главный спорный вопрос — это какими «новыми регионами» можно пожертвовать.

Включительно с Крымом

Пока российская верхушка это только обсуждает, российские военные уже готовят новые «жесты доброй воли» на ожидаемых направлениях нашего наступления. 8 августа гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий издал распоряжение о переселении в Крым (в Симферополь и Керчь) жителей Токмака, Васильевки, Полог, вместе с городскими администрациями, силовыми и коммунальными структурами.

По данным оперативного командования «Юг» ВСУ, в Херсонской области российские войска отошли на 5-15 км от своих прежних позиций. Это движение они начали за несколько дней до того, как оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Российские ТГ-каналы рассказывают, что в штабе российской группировки «Днепр» ходят разговоры о скором возможном отводе всех подразделений из Херсонской области на линию укреплений севернее Крыма и западнее Мелитополя. Те же ТГ-каналы говорят, что в российских штабах ждут ударов со стороны Гуляйполя и Орехова с целью занять Токмак и выйти к Мелитополю и на Бердянск.

Впрочем, Крым тоже готовится к освобождению. По данным Центра национального сопротивления Сил специальных операций ВСУ, на севере Крыма оккупационные администрации получили распоряжение составить списки населения на принудительную «эвакуацию» вглубь полуострова или на территорию России, а также списки материально-культурных ценностей, которые будут выкрадены и вывезены в Россию. В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в Армянске.

Кроме того, по данным ОК «Юг» ВСУ, россияне переносят логистику Черноморского флота из оккупированного Севастополя на территорию России — в Новороссийск. Как комментирует американский Институт изучения войны (ISW), недавние удары по российским районам сосредоточения, логистическим узлам и транспортным объектам на юге Украины вызвали повышенное беспокойство по поводу безопасности ЧФ, что и стало причиной перемещения логистики флота в Краснодарский край.

В общем, пока кремлевская пропаганда пытается убедить россиян, весь мир и нас в прочности своей обороны, реальность иная. Российская верхушка вместе со своими военными штабами и оккупационными администрациями уже готова бежать из Украины. А докуда ей придется бежать — это, конечно, зависит от ВСУ, а также от объемов и своевременности западной военной помощи.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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