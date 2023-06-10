Ракета догнала коллаборанта Сальдо на Арабатской стрелке 10.06.2023, 13:44

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Его местонахождение выследили партизаны.

В ночь на субботу, 10 июня, произошли мощные «прилеты» на Арабатской стрелке и в Железном Порту на Херсонщине. Стало известно, что в гостинице на Арабатской Стрелке, где состоялся произошел взрыв, находился гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо.

Сам он остался жив, однако получил контузию. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники среди местных партизан.

Партизаны рассказали, что этот отель – это лишь одна из точек, где бывает Сальдо. Но они смогли определить все такие места, где он может находиться, и передали эту информацию Вооруженным силам Украины. После этого ВСУ точно отработали по координатам пребывания предателя.

«Гауляйтер был ранен и получил контузию, но, к сожалению, выжил. Ну, мы пошли по следу, так что это ненадолго. Его С.Р.О.К. пришел (гостиница, куда был «прилет», называется «Срок» – ред.)» – рассказал источник издания.

При этом информацию о том, что Сальдо попал под обстрел, подтвердил также экс-нардеп и предатель Украины Олег Царев, который скрывается в оккупированном Крыму.

«Позвонил ему. С трудом дозвонился. Под удар он действительно попал. Слава Богу, с ним все хорошо. Живой. Не ранен», - написал он в Telegram.

В то же время Telegram-канал «Николаевский Ванек» со ссылкой на собственные источники среди коллаборантов Херсонщины сообщает, якобы Сальдо был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Херсонское интернет-издание «МОСТ», «прилет» в селе Счастливцево Генического района Херсонской области около 5 часов утра. Там горят базы отдыха, где живут российские военные и «чиновники» оккупационной так называемой власти.

В то же время в Telegram-каналах было распространено видео, на котором видно, что горит здание комплекса «Chalet THERMAL» («Шале Термаль») в Счастливцево.