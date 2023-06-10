В Троицком предместье продают две квартиры по странным ценам 10.06.2023, 14:09

В одной из них сейчас находится хостел.

В историческом уголке Минска — Троицком предместье, выставили на продажу две квартиры: большую однушку и четырехкомнатную, в которой сейчас хостел. «Зеркало» посмотрело, что из себя представляет недвижимость и сколько стоит.

Однокомнатная квартира находится на первом этаже дома № 6 на улице Старовиленской, это здание расположено прямо вдоль набережной Свислочи, при этом окна выходят прямо на реку. Отмечается, что есть стоянка для автомобиля.

Общая площадь жилья чуть больше 63 «квадратов», жилая — 43,4 м², кухня занимает почти восемь «квадратов». Санузел совмещенный. В однушке трехметровые потолки, на полу - линолеум.

Отмечается, что в квартире сделан отличный ремонт, причем полная реставрация дома была произведена в 1983 году. Внутри объект на самом деле отремонтирован, но судя по интерьеру раньше там мог находиться офис: типичные для рабочего пространства стеклянные межкомнатные перегородки, подвесной потолок из белых квадратиков, чередующиеся с лампами дневного света.

Стоимость объекта — 492 380 рубля или 167 750 долларов (2650 доллара за квадратный метр).

В двухэтажном доме № 12 на той же улице продают четырехкомнатную квартиру, общая площадь которой 84 м2, она также расположена на первом этаже. В отличие от предыдущего объекта дом расположен внутри квартала, что лучше будет ограждать жильцов от уличного шума. Рядом есть парковочные места.

Сейчас в квартире располагается хостел (мини-отель). Четыре раздельные комнаты занимают чуть больше 54 «квадратов», площадь кухни 8,6 м², есть несколько санузлов.

Эту квартиру выставляли на продажу еще в 2022 году.

Сообщается, что площадь жилья можно увеличить за счет тамбура и вывода квартиры в нежилой фонд.

Цена квартиры 791 036 рублей или 269 500 долларов (3 231 доллар за кадратный метр).

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