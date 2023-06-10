«Плотина была заминирована, но взрыв произошел не по плану» 10.06.2023, 14:33

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Озвучена новая версия прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС не могла быть разрушена вследствие обстрела, так как была спроектирована так, чтобы выдержать даже ядерный удар. Об этом сообщил главный инженер института «Укргидропроект» Николай Калинин. Там считают, что скорее всего плотина и здание ГЭС, где установлены гидроагрегаты, были заминированы изнутри.

Ряд экспертов допускали, что к разрушению конструкции могла привести совокупность нескольких факторов: последствия обстрелов, недостаток профессионального управления сбросом воды в условиях российской оккупации и преступная халатность. В частности, не спешить с утверждениями о том, что разрушение плотины было намеренным, призывал директор российской программы Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.

Накануне исследователи норвежского института NORSAR заявили, что в день прорыва Каховской ГЭС зафиксировали сейсмические сигналы, подтверждающие взрыв. Данные с региональных сейсмических станций показывают четкие сигналы во вторник 6 июня в 2:54 по местному времени. Исследователи ссылаются на данные измерительной станции в 620 километрах от эпицентра и оценивают магнитуду сотрясений земли в один-два балла по шкале Рихтера. В ответ на запрос Радио Свобода сотрудник фонда Квентин Бриссо сообщил, что дополнительное исследование позволило его команде прийти к выводу о том, что источником сигнала был именно взрыв.

О том, что могло стать причиной прорыва дамбы на Каховской ГЭС, «Настоящему времени» рассказал журналист Радио Свобода, автор статьи «Мы вернемся в 30-е годы». Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС» Марк Крутов.

– Звучало несколько версий прорыва Каховской ГЭС. Сейчас есть версия, к которой вы больше склоняетесь?

– То, к чему я склоняюсь больше и что мне кажется важнее, чем это версии, – это тот факт, что российская сторона в любом случае несет полную ответственность за произошедшее, за разрушение плотины Каховской ГЭС, в результате чего бы оно ни произошло: запланированного взрыва, взрыва, который произошел не тогда, когда планировалось, или в результате совокупности причин. Это, мне кажется, самое главное, что немного упускается из виду. Эти споры, которые сейчас разворачиваются вокруг факта взрыва или не взрыва – это не споры о том, виновна ли Россия в том, что плотина оказалась разрушена, гигантские территории затоплены, а другие гигантские территории, наоборот, остались без воды. Мне кажется, это примерно как в 2014 году так же ожесточенно спорить вокруг того, специально экипаж «Бука» нажал на кнопку, чтобы сбить пассажирский Boeing, или в спешке допустил ошибку и перепутал метку на радаре, думая, что там летит украинская Су.

Второе, что я хочу сказать. Норвежский научно-исследовательский фонд, который опубликовал данные о взрыве, – это действительно очень уважаемая организация, она была создана еще в 1968 году при совместном участии Норвегии и США именно для того, чтобы отделять естественные землетрясения от колебаний, вызванных взрывами. Все в ее сообщении у меня не вызывает никаких сомнений. Единственное, что немножко по времени не совпадает тот момент, когда было указано время момента взрыва, а сообщения местных жителей о том, что они слышат какой-то странный шум или грохот, или взрыв со стороны Каховской ГЭС появились чуть раньше. Но это может быть вызвано несколькими причинами. Одной версии у меня нет.

Но, повторюсь, то, что я уже писал и в своей статье, и в соцсетях, я говорил со многими людьми, с которыми обсуждал эту тему, – это был момент крайне невыгодный для России для того, чтобы это делать. О том, что Россия может взорвать плотину Каховской ГЭС, говорили много раз. И она уже это делала, если вы помните: при отступлении из Херсонской области российскими войсками на правом берегу Днепра были разрушены три пролета. Они так и стояли разрушенными.

Ожидалось, что Россия перед тем, как это сделает, спустит воду из Каховского водохранилища, чтобы не причинить разливом воды ущерба своим же позициям. То, что это произошло сейчас, когда уровень воды был рекордным, – из-за халатности или из-за того, что Россия специально накапливала в Каховском водохранилище воду – это странно. Мы все видели, как россияне спешно эвакуируют своих солдат на вертолетах из затопленных областей, как они плавают в полном обмундировании. Есть много нелогичных вещей, на что сторонники теории взрыва тоже разумно утверждают, что не всегда следует искать логику в действиях России, начиная с самого факта полномасштабного вторжения.

– На что обращается внимание – это три точки существенных разрушений: сама плотина и две точки разрушения зданий машинного зала. Причем машинный зал находится значительно выше уровня воды. То есть машинный зал не мог быть разрушен вследствие потока этой воды. Что вы на это скажете?

– Во-первых, я напомню, что было еще ночное видео с взрывом мины, которую туда принесло. И на этом видео видно, что одно из зданий еще стоит, а другого уже нет. Мы, по крайней мере, точно можем сказать, что разрушение этих зданий произошло не в один момент, а постепенно – вне зависимости от того, что было изначальной причиной.

Что касается видео изнутри плотины, я его видел. Оно снято на дрон. Я не эксперт-взрывотехник, не эксперт по сопротивлению материалов, но мне показалось, что бетонные панели разошлись по швам. Я на первый взгляд не увидел там явных следов какого-то взрыва, произошедшего изнутри. Эксперт, с которым я говорил, – это декан Херсонского университета – утверждает, что если бы взрывное устройство было заложено, то оно было бы заложено глубже – там, где машинные агрегаты. Их мы на видео не можем видеть – они сейчас под водой. Поэтому мне сложно сказать, есть ли на этом видео очевидные следы взрыва изнутри.

Но что важно – этот взрыв не обязательно должен был быть каким-то гигантским – десятки тонн взрывчатки – для того, чтобы принести такие разрушения. Достаточно небольшого взрыва в самой уязвимой точке, например, там, где были открыты шандоры, чтобы поток воды просто доделал свое дело с помощью эффекта так называемого прорана. Вода гораздо опаснее в этом смысле, чем мы думаем: она режет и металл, и бетон. И за ночь – до момента, когда мы увидели первые кадры при свете дня, – она вполне могла – и эксперты, которые считают, что это был взрыв, с этим согласны – причинить плотине и самой электростанции те разрушения, которые мы увидели уже утром.

– Если предполагать, что российские военные действительно минировали, как говорил Владимир Зеленский еще в октябре прошлого года, ГЭС, зачем они это делали, если вы говорите, что российской армии было невыгодно подрывать станцию?

– Во-первых, это был единственный сухопутный линк, связывающий правый и левый берег Днепра. Хотя сложно себе представить, чтобы украинская армия бросила туда для переброски на левый берег какие-то силы. Это довольно узкое, хорошо простреливаемое и хорошо известное место. Безусловно, с военной точки зрения был смысл его уничтожить, что Россия и сделала, взорвав ту часть дороги, которая примыкает к правому берегу Днепра.

Во-вторых, когда я говорю о том, что это было невыгодно России, я имею в виду, что не выгодно было вот так спускать взрывом всю воду одномоментно в момент максимального ее накопления в Каховском водохранилище вниз. Эксперты, которые предполагали, что будет взрыв, и с одним я вчера разговаривал – это украинский ученый, – они действительно ждали, что Россия это сделает. Но они думали, что сначала она немножко спустит воду, потом она будет спускать ее постепенно, чтобы не было такого катастрофического затопления. А потом уже полностью взорвут плотину для того, чтобы лишить Украину даже теоретической возможности воспользоваться ей с какими-то военными целями.

Из этого напрашивается один вывод, который тоже мне кажется абсолютно возможным: это был эксцесс исполнителя. Безусловно, плотина была заминирована, но взрыв просто произошел не тогда, когда планировалось. На этот счет был пост в одном из российских изданий со ссылкой на анонимные источники, проверить его невозможно. Эти источники якобы в российской армии рассказали, что плотину планировалось взорвать позже – в конце недели. Но по каким-то причинам это произошло не тогда, когда планировалось. Это объясняет, почему войска не были эвакуированы заранее, почему техника не была эвакуирована заранее, почему было видно по реакции российских СМИ, что никто к этому не готов.

– Сейчас можно спрогнозировать, как может поменяться фронт в связи с разрушенной плотиной? Причем фронт не только в Херсонской области, но и в Запорожской.

– Я думаю, что вообще на украинское наступление это событие особого влияния не окажет, фронт там особо никак не поменяется. Пострадала в основном первая линия окопов, которая была вырыта россиянами на левом берегу Днепра, – мы про нее тоже рассказывали. Но нет никаких свидетельств, что она активно использовалась. Как мы знаем, наступление началось совсем в другом месте. Это не 1941 год, когда нацисты наступали с запада на восток, – сейчас Украина наступает на другом направлении. Я не думаю, что это вообще как-то сильно связано с украинским наступлением и что это окажет на его формат какое-то большое влияние.

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