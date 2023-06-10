Россия нанесла удар по границе с Беларусью 1 10.06.2023, 14:42

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Деревня находится в 1,5 километрах от Добрушского района Гомельской области.

Сегодня утром российские войска нанесли удар в непосредственной близости от белорусской границы, сообщает «Флагшток».

Удары наносились по украинской деревне Сеньковка (район бывшего пограничного перехода «Три сестры») из ствольной артиллерии с территории Брянщины. О пострадавших и сносе информация еще не поступала.

Деревня находится в 1,5 километрах от Добрушского района Гомельской области.

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