Россияне опозорились «уничтожением» танка Leopard 2

Россияне опозорились «уничтожением» танка Leopard 23
- 10.06.2023, 14:50
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Оккупанты попались на наживку и порадовали своей глупостью.
Россияне не устают хвастаться якобы «уничтожением переданной ВСУ западной техники», в том числе и танков Leopard. Очевидно, в свои отчеты они включают и муляжи этой техники.
Так, украинский военный и журналист Александр Афанасьев в своем Instagram показал видео с уничтоженным оккупантами деревянным муляжом танка Leopard 2, который, вероятно, ВСУ использовали в качестве приманки.
На кадрах Афанасьев он не мог сдержать смеха и назвал оккупантов недалекими. Также боец не исключает, что это видео уничтожения «танка» в РФ покажут как очередную победу.
«Подбили только что мой деревянный танк. Я до последнего не верил, что они такие тупые... В новостях пройдет: ВКС РФ рас…ли Leopard 2 снова... Я не думал, что они такие тупые!» - говорит военный в видео.