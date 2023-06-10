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В Беларуси аттестаты и дипломы нового образца написали на «трасянке»

  • 10.06.2023, 15:25
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В Беларуси аттестаты и дипломы нового образца написали на «трасянке»

Образцы документов собраны в постановлении Совмина.

Белорусские аттестаты и дипломы нового образца написаны на трасянке. Во всех документах об образовании вместо слова «прозвішча» используется слово «фамілія». Которое не употребляется в белорусском языке в контексте именования человека, отмечает euroradio.fm.

Слово «фамілія» используется, но когда речь идет о ряде поколений с одной и той же фамилией. В словаре приводится пример: «Родовой дом Мицкевичей». Вот в таком контексте слово «фамілія» уместно.

Бланки изменены с августа 2022 года. Все образцы документов собраны в постановлении Совмина №274. Интересно, какой балл по белорусскому языку в аттестатах чиновников из Минобразования? А какие «фаміліі» у тех, кто разработал эти формы?

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