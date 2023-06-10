В Минске на аграрной выставке людей покормили конфетами из комбайна под песню «ням-ням»
- 10.06.2023, 15:33
Видеофакт.
В Минске посетителей сельскохозяйственной выставки «Белагро-2023» покормили конфетами из комбайна. Видео опубликовали в телеграм-каналах и TikTok.
Организаторы агрофорума назвали происходящее «Шоу сладкий урожай». Людей несколько минут созывали под трубу комбайна, после чего оттуда высыпали им на головы конфеты. Участники мероприятия ловили сладости в головные уборы под песню «ням-ням».
Днем ранее похожее видео с шоу опубликовала одна из участниц мероприятия у себя в TikTok.
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