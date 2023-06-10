Подоляк: Лукашенко несет абсолютно анекдотичную ахинею 10 10.06.2023, 16:34

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Диктатору придется ответит за каждый выпад в адрес Украины.

Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Очередной голословный выпад диктатора в адрес Киева «Зеркалу» прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Я, честно говоря, уже устал комментировать анекдоты в исполнении Лукашенко. Мне кажется, что более анекдотичного персонажа в этой войне придумать нельзя. Есть, конечно, Шойгу еще. Но смотрите: Лукашенко всегда ручки сложит, сидит такой надутый мешочек, и все время что-то рассказывает, как будто имеет доступ к какой-то информации, — сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что у Лукашенко нет ни доступа к актуальной информации, ни понимания происходящих процессов и, как следствие, отсутствует возможность правильного анализа.

— Абсолютная неактуальность того, где он находится и что он делает. То есть человек вне времени, совершенно точно несущий абсолютно анекдотичную ахинею. Я прошу прощения за такие формулировки, потому что [все] это — невероятная чушь, которую несет этот человек в течение 15,5 месяцев. Он постоянно увеличивает объем юридических претензий к себе. Несомненно, этот человек должен понять одну вещь: война закончится не как в 14 году, и все его рассуждения о том, на каком воре горит шапка, — ему придется все это рассказывать. Если конечно, он сможет это сделать по физическим и тем или иным параметрам. Потому что насколько я понимаю, для России он точно так же не имеет никакой ценности, как и люди, которые сегодня принимают участие непосредственно в войне, — заявил Михаил Подоляк.

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