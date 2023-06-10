Как украинские летчики расставляли ловушки российским Су-35 10.06.2023, 16:53

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Пилоты загоняли вражеские истребители прямо под ПВО.

Украинские лётчики загоняли российские истребители Су-35 под украинскую ПВО. Правда, это было возможно только в начале полномасштабного вторжения. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнатий. По его словам, сейчас у Украины нет истребителей, которые могли бы действовать на уровне с российскими Су-35.

Украинские лётчики на советских самолетах больше не могут вступать с ними в бой.

- Это они делали с начала войны, когда трудились наши наземные части. И когда россияне залетали, наши истребители их просто загоняли под наше ПВО, – отметил Юрий Игнат.

Спикер объяснил, что российские пилоты таким образом были вынуждены реагировать на украинских летчики. То есть они маневрировали и попадались в ловушки, расставленные украинскими ПВОшниками.

«Так их тогда уничтожали и самолеты уничтожали, безусловно, в ближних воздушных боях. Но ближних воздушных боев было довольно мало», - рассказал представитель Воздушных сил Украины.

По его словам, сейчас в противостоянии истребителей все зависит от того, кто скорее увидит радаром, захватит цель и выпустит ракету по самолету противника.

Стоит отметить, что Украина ожидает поставок самолетов F-16 от западных партнеров. Эти истребители помогут украинскому государству, совершат переворот в Воздушных силах ВСУ.

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