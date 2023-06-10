Защитник «Азовстали»: Мы помним, сколько белорусов приехало в Украину, начиная еще с 2014-го 10.06.2023, 18:00

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Украинские добровольцы готовы оказать белорусам ответную помощь.

Сайта Charter97.org сделал эксклюзивное интервью с одним из участников обороны Мариуполя и «Азовстали», бойцом «Азова» Арсением «Процессом» Федосюком.

Среди прочего украинский боец ответил на такой вопрос:

— Исполняющий обязанности командира бригады «Азов» Богдан Кротевич высказал довольно-таки неординарную вещь, что для победы над Россией можно было бы подумать над тем, чтобы ВСУ зашли на территорию Беларуси. Как вы относитесь к такой идеи?

— Думаю, что с военной точки зрения целесообразнее заходить на отдельные участки российской территории, чтобы вынудить россиян оттягивать войска, концентрировать силы и средства на этих направлениях, забирать их с фронтов на территории Украины.

Кротевич, думаю, имел в виду немного другую вещь. Украина вполне могла бы разделить груз ответственности, ношу белорусского народа в борьбе с постсоветскими клептократическими диктатурами.

Украина могла бы поддержать, если бы в Беларуси что-то началось. Думаю, у нас нашлось бы огромное количество добровольцев, которые решились бы поехать в Беларусь. Мы прекрасно помним, сколько белорусов приехало к нам, начиная еще с 2014-го. Вполне адекватной реакцией с нашей стороны будет ответная помощь Беларуси.

— Приходилось ли вам воевать вместе с белорусскими добровольцами? Что бы вы могли о них сказать?

— О белорусах могу сказать только хорошее. Люди, с которыми я сталкивался, произвели исключительно положительное впечатление. Белорусские добровольцы воюют хорошо, потому что они приехали в Украину сознательно.

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