Офис Зеленского: 20 государств НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе 10.06.2023, 18:21

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Сегодня к этим странам присоединилась Канада.

На сегодняшний день Украина имеет формализацию поддержки членства в НАТО уже с 20 государствами-членами Альянса. Сегодня к этим странам присоединилась Канада. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, который назвал формулировку Канады «самой сильной среди всех стран G7, являющихся членами НАТО».

Сегодня, во время визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо была подписана совместная декларация, в которой Канада отмечает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. «Канада поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия», – говорится в документе.

«Это самая сильная формулировка среди всех стран G7, являющихся членами НАТО», – отметил Жовква.

Канада также поддерживает создание Совета Украина-НАТО вместо соответствующей Комиссии – и это первая подобная публичная поддержка нового механизма взаимодействия Украины с Альянсом, сообщил он.

«Прошло всего 10 дней после Саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали Совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодняшний день уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20 государствами-членами», – написал замглавы ОП.

Всего членами Альянса является 31 страна.

Напомним, что сегодня в Киев с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Трюдо во время визита объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Также он пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в прошлом году в Канаде.

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