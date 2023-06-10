Чем и как белорусам обработать помидоры, чтобы плоды выросли большими и здоровыми
- 10.06.2023, 21:20
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Простой рецепт поможет повысить урожайность.
Почти невозможно достичь высокого урожая томатов без использования различных удобрений. Чтобы гарантировать ранний урожай, необходимо обрабатывать помидоры препаратами, содержащими бор, например, доступной и недорогой борной кислотой.
Если наблюдается дефицит этого элемента в почве, большинство плодов может отмирать на стадии цветения, пишет telegraf.com.ua.
Польза борной кислоты для помидоров
Применение борной кислоты в качестве подкормки способствует ускоренному созреванию помидоров и укреплению их иммунной системы. Бор положительно влияет на увеличение содержания сахара, каротина, витаминов в плодах и способствует быстрому формированию завязи.
Как обработать помидоры бором
Для обработки помидоров, возьмите 2-2,5 г борной кислоты в порошковой форме на каждые 10 литров воды. Сначала растворите порошок в воде, нагретой до 50-55 градусов.
Опрыскайте помидоры несколько раз: первый раз в начале цветения, а второй раз — в начале периода плодоношения. Проводите эту процедуру в пасмурный день или вечером.