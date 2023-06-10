Полковник ВСУ раскрыл, что могло ударить по «штабу Путина» 10.06.2023, 21:24

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Роман Свитан заявил, что украинские войска уже в Крыму.

В районе Арабатской Стрелки в Херсонской области вечером 9 июня прогремели сильные взрывы. Такой мощный удар мог уничтожить практически весь штаб оккупационных войск, который весной якобы посетил лично Путин.

Об этом в оперативной сводке для «24 Канала» рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что, как в свое время обещал начальник ГУР Украины Кирилл Буданов, украинские войска, можно сказать, уже в Крыму, ведь Арабатская Стрелка – важный участок суши для оккупантов.

Что могло ударить по «штабу Путина»

Свитан отметил, что, судя по тому, каким был взрыв в штабе оккупантов «Днепр», – вероятнее всего, это были ракеты Storm Shadow. По видео видна точность попадания этой ракеты, то есть погрешность не более плюс/минус пара метров. В результате уничтожается несколько этажей, ведь там полтонны боезапаса.

- Его работа. Практически весь штаб уничтожен. Даже если кто-то там и выжил, то здоровье у них уже не то будет, – считает полковник запаса ВСУ.

По его мнению, перед работой ракет Storm Shadow прошла разведка и доразведка. Ведь сейчас активизировалась украинская разведка. Так что, как обещал в свое время Буданов, можно сказать, украинские войска уже в Крыму.

Важность ракет ATACMS для освобождения Крыма

Военный эксперт отметил, что если Украина получит ракеты ATACMS, то, когда будем деоккупировать территории Запорожской и Херсонской областей, а также севера Крыма, то продвижение по полям не так сильно ударит по инфраструктуре. Речь идет о приазовских степях и центре или севере полуострова.

- ATACMS, как и Storm Shadow, позволят филигранно освободить Крым, особенно горный, и Донбасс. Я бы сказал, скальпельно, – заявил Свитан.

То есть, пояснил он, будут точечные удары. В Крыму, например, 150 стационарных военных объектов. Предположим, на каждый из них уйдет по три ATACMS. То есть 450 – 500 ракет в целом – и Крым можно будет легко освободить, не выполняя таких действий, как в районе Бахмута или Марьинки. То же касается Донбасса.

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