Лукашенко исчез с радаров в Сочи 10 11.06.2023, 12:04

8,316

В последний раз диктатора видели в специальном медицинском корсете.

Главарь хунты исчез с радаров в Сочи. Его даже не взяли на встречу с премьерами стран ЕАЭС, настолько была утомительной трехдневная рабочая неделя, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Особенно тяжело дались российские нарративы про Каховскую ГЭС (которые никто, кроме Патрушева-старшего, всерьез не воспринял), про отсутствие украинского контрнаступления, а также про повтор статистики агрессора по потерям украинской техники в ходе отражения несуществующего пару предложений выше контрнаступления.

Оговоримся, что во многом это сарказм, а адекватность оценки ситуации на фронте была опровергнута очень быстро. Когда живёшь в мире красных папочек, тем более уже даже не своих, немудрено выдавать феерическую чушь.

Из значимых результатов – лишь уведомление со стороны окурка о том, что он намерен шантажировать тактическим ядерным оружием саммит НАТО в Вильнюсе. От синепалого синегуба в этой ситуации не зависит ничего.

Из забавного - «штаны по сиськи» и белая рубашка. Хотя, если серьезно, это медицинский корсет.

В отсутствие диктатора министерство очень странных дел продолжает пытаться договориться с теми, «кто нас ещё не знает». Теперь в прицеле Кения. Фото со встречи с одной из немногих иностранных делегаций, которую удалось затащить на выставку «Белагро» в Минск, представляет собой африканскую версию того, что называется голландский штурвал. Пилот из министра шикарный.

Но в Минске могут не расстраиваться, форум в Петербурге в этом году будет выглядеть точно так же. Даже Токаев побрезговал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».