Данилов: Увы, мы уже знаем, что будет с Крымом из-за подрыва ГЭС 4 11.06.2023, 12:14

6,082

В СНБО озвучили прогноз.

Подрыв Россией Каховской ГЭС надолго оставит полуостров без пресной воды и поставит крест на его развитии.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире всеукраинского телемарафона, отметив при этом, что возобновление водоснабжения полуострова будет возможно только после возвращения полуострова под контроль Украины, сообщает ТСН.

«Мы еще в декабре-ноябре прошлого года писали о том, что россиянам крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение по подрыву этой дамбы, и тогда Крым в ближайшее время останется без воды. Если сейчас у них никаких туристических курортных сезонов не будет происходить, не будет большого потребления воды», - заявил Данилов.

Он также отметил, что Крым не будет развиваться д тех пор, пока не будет построена новая дамба.

«Через короткий промежуток времени будет огромной проблемой для развития Крыма наличие там питьевой воды в достаточных объемах. Это ставит крест на развитии Крыма на ближайшие 3-5-7 лет, пока не будет построена новая дамбу, чтобы все это восстановить. Но это уж точно будет наш родной украинский Крым», — рассказал Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».