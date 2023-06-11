закрыть
11 июня 2023, воскресенье, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Данилов: Увы, мы уже знаем, что будет с Крымом из-за подрыва ГЭС

4
  • 11.06.2023, 12:14
  • 6,082
Данилов: Увы, мы уже знаем, что будет с Крымом из-за подрыва ГЭС

В СНБО озвучили прогноз.

Подрыв Россией Каховской ГЭС надолго оставит полуостров без пресной воды и поставит крест на его развитии.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире всеукраинского телемарафона, отметив при этом, что возобновление водоснабжения полуострова будет возможно только после возвращения полуострова под контроль Украины, сообщает ТСН.

«Мы еще в декабре-ноябре прошлого года писали о том, что россиянам крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение по подрыву этой дамбы, и тогда Крым в ближайшее время останется без воды. Если сейчас у них никаких туристических курортных сезонов не будет происходить, не будет большого потребления воды», - заявил Данилов.

Он также отметил, что Крым не будет развиваться д тех пор, пока не будет построена новая дамба.

«Через короткий промежуток времени будет огромной проблемой для развития Крыма наличие там питьевой воды в достаточных объемах. Это ставит крест на развитии Крыма на ближайшие 3-5-7 лет, пока не будет построена новая дамбу, чтобы все это восстановить. Но это уж точно будет наш родной украинский Крым», — рассказал Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников