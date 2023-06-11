Невзоров: Кувалда Шойгу оказалась поувесистее пригожинской 3 11.06.2023, 13:27

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Конфликт разогреется «добела» и начнет дробить всю тактику Кремля.

Публицист Александр Невзоров прокомментировал приказ Сергея Шойгу всем российским «добровольческим формированиям» подписать контракт с Минобороны РФ до 1 июля:

– «Кувалда Пригожина» стала культом и символом русского патриотизма.

«Повар» ею смачно помахивал, намекая на то, что теперь в России «вся власть – принадлежит кувалдам». Идею подхватил его смертный враг.

Шойгу изготовил свою «кувалду» и сразу хряпнул ею по лысине Пригожина.

«Кувалда» Шойгу оказалась поувесистее пригожинской.

Мстительный министр обязал абсолютно все участвующие в войне «воинские формирования» – заключить «контракты с Минобороны», т.е. перейти к нему в прямое подчинение.

В случае отказа – любые ЧВК, группировки национал-садистов, банды «русского мира» – превращаются в «бандитские формирования» и подлежат суду, удалению «из войны» и законодательной расправе.

Ожидать такой яркий ход от робкого Шойгу было сложно, однако, он его сделал.

Теперь Пригожину предстоит либо «припасть к шлепанцам» министра, либо радикально пересмотреть свою роль в этой войне.

Можно надеяться на то, что эта заваруха разогреет конфликт «добела» и начнет дробить не только русский фронт, но и вообще всю тактику Кремля.

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