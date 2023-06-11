«Кадыровцы» попали в окружение, буряты бежали» 11.06.2023, 14:12

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Боец 24-й бригады рассказал подробности об освобождении Благодатного.

У Сил обороны Украины появились первые серьезные успехи в ходе контрнаступления. Как сообщал сайт Charter97.org, освобождено село Благодатное, что на западе от Угледара.

Этот участок удерживали так называемые «кадыровцы» и солдаты ВС РФ из Бурятии.

Такой информацией поделился 11 июня боец 24-й бригады «Айдар» под позывным «Осман».

Сегодня Силы обороны официально подтвердили освобождение Благодатного на Южном фронте.

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша показали кадры возвращения флага Украины в село.

«Осман» уверяет, что этот участок был под контролем чеченцев и бурятов. И последние дни для них были очень непростыми.

«Кадыровцев» должны были нормально «взять» в Благодатном. Они были в окружении около 4 дней. Предварительно, буряты оттуда сбежали еще в начале штурма», - рассказал боец «Айдара».

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