«Планы любят тишину»: Буданов записал видеообращение, не произнеся ни одного слова 6 11.06.2023, 16:12

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Видео длится около полуминуты.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором не произнес ни одного слова. Видеозапись в Telegram опубликовала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

На видео, которое длится около полуминуты, Буданов просто смотрит в камеру. В конце видеозаписи он слегка ухмыляется.

«Далее будет… Планы любят тишину», – подписала Маляр обнародованное видеообращение начальника ГУР.

Представители Минобороны Украины и ВСУ неоднократно призывали к «информационной тишине» в период контрнаступления сил обороны.

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