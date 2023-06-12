Международный уголовный суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС

Международный уголовный суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС1
- 12.06.2023, 8:16
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Работа уже идет.
Международный уголовный суд (МУС) начал расследование подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, на днях представители МУС посетили Херсонщину.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«На днях Херсонщину посетили представители Международного уголовного суда. В первый же день после катастрофы генеральный прокурор отправил в Офис прокурора Международного уголовного суда соответствующее обращение по расследованию этой катастрофы, и работа уже началась», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что представители международного правосудия воочию увидели последствия российского теракта и услышали, что российский террор продолжается обстрелами затопленной территории.
Зеленский сказал, что Украина активно способствует и в дальнейшем будет способствовать полностью независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом.
«Все наши правоохранители и другие институты максимально приобщены к этому процессу. Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, ко всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира», — добавил президент Украины.