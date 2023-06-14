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Партизаны взорвали железную дорогу в оккупированном Мелитополе

  • 14.06.2023, 10:12
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Партизаны взорвали железную дорогу в оккупированном Мелитополе

Сошел с рельсов поезд.

Вследствие мощного взрыва, прозвучавшего в Мелитополе днем 13 июня, поврежден железнодорожный путь и сошел с рельсов поезд. Как сообщает РИА «Мелитополь», взрыв хорошо слышали жители Нового Мелитополя, Песчаной и северной части города.

«Оккупационная власть никак не прокомментировала происходящее. Однако именно в районе железнодорожного полотна на северной окраине Мелитополя появилось окружение военных РФ», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, поврежден участок железной дороги в момент, когда полотном двигался поезд из Днепрорудного с украденной оккупантами железной рудой. Сообщается, что в момент взрыва 5 вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Движение сразу было заблокировано. Разрушено 50 метров пути.

Также отмечается, что в последнее время оккупанты запускают перед локомотивами так называемые платформы прикрытия, чтобы предотвратить повреждение локомотива. Однако практика показывает, что этот метод не эффективен.

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