«Беларусьфильм» выпустил пропагандистский фильм о врачах, которые не хотят уезжать из страны 15.06.2023, 1:13

1,112

Трейлер насмешил медиков.

В белорусский прокат скоро выйдет пропагандистская картина о трансплантологах с «активной гражданской позицией». Первый показ снятой на «Беларусьфильме» киноленты состоялся накануне Дня медицинского работника в кинотеатре «Москва», передает агентство «Минск-Новости».

Трейлер фильма «Лист ожидания» был опубликован на странице «Беларусьфильма» в YouTube еще 2 июня, но премьера прошла только 14 июня. Сюжет картины закручен вокруг врача, который работает в одном из медучреждений страны и собирается уехать на работу в Германию. Его коллеги отнеслись к новостям об отъезде молодого специалиста неодобрительно. Один из них даже схватил врача на одежду со словами: «Тоже драпануть решил». Однако планы медика меняются, когда к нему поступает пациентка, нуждающаяся в пересадке сердца.

«В центре внимания — социально активная позиция современных врачей, которые на первое место ставят не личные выгоды, а здоровье пациентов. И делают свой выбор, руководствуясь гражданской позицией и стремлением развивать отечественную медицину не только на своем уровне, но и на международном — делясь своими успехами и профессиональными достижениями с коллегами из других стран», — говорится в описании фильма.

Картину снял народный артист Беларуси Александр Ефремов, на счету которого два десятка фильмов и сериалов с рейтингом от 5,8 до 7,6 на Kinopoisk.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».