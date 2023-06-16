В Гомеле школьница выпила залпом бутылку водки и попала в реанимацию

В Гомеле школьница выпила залпом бутылку водки и попала в реанимацию6
- 16.06.2023, 20:48
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Медики спасли девочку.
15-летняя школьница попала в реанимацию в Гомеле из-за отравления алкоголем, сообщает ОНТ со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел во время празднования дня рождения одного из друзей-сверстников. Школьница выпила залпом бутылку водки объемом 250 миллилитров и через некоторое время потеряла сознание. Подростки позвонили ее отцу, он отвез дочь в больницу. Девочка находится в реанимации, но, по словам медиков, ее здоровью сейчас ничего не угрожает.
Комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних выясняет обстоятельства произошедшего. По их данным, девочка не состоит на учете, она из многодетной, благополучной семьи.