ВСУ берут в «котел» Клещиевскую группировку РФ под Бахмутом 3 17.06.2023, 12:22

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Украинские войска смыкают «клещи» на флангах.

В рядах российских солдат на флангах Бахмута нарастают панические настроения из-за продвижения ВСУ. Ситуация на Бахмутском направлении для российской армии серьезно ухудшилась.

Силы обороны Украины врезаются во фланги с севера и юга, смыкая «клещи» вокруг Бахмута.

Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает dialog.ua.

Так, боец 24-й штурмовой бригады «Айдар» ВС РФ под позывным «Осман» рассказал о новых успехах Сил обороны на данном участке фронта. По его данным, россияне, пытаясь сдержать продвижение ВСУ, перебросили туда большое количество живой силы, которая пытается контратаковать и отбить освобожденные участки.

«Осман» также рассказал о низком боевом духе солдат РФ под Бахмутом и хаосе.

«Смена настроений у россиян сейчас на максимальном уровне. Клещиевские леса, со слов оккупантов, стали для них большим адом, чем сам Бахмут. Из-за большой концентрации разных подразделений и плохого взаимодействия каждый день они стреляют в друг друга и берут в плен», - поделился информацией воин ВСУ.

Он заверил, что штурм данного участка очень сложный для ВСУ. Есть два варианта: либо обойти леса, либо сносить их вместе с оккупационной армией РФ.

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