ВСУ «проломили» оборону РФ и продвинулись на юге 1 17.06.2023, 13:52

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Ликвидированы пять рот оккупантов.

На Таврическом направлении активная работа сил обороны продолжается, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.

При этом есть успехи и продвижение украинских защитников, написал он в Telegram-канале.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот», — написал он.

Кроме того, по данным Тарнавского, уничтожены и повреждены 88 единиц военной техники противника. В частности вертолет Ка-52, 11 танков, 20 единиц БМП, 2 БТР, 3 гаубицы 2А65 «Мста-С», гаубица 2А65 «Мста-Б», БпЛА «Zala», БпЛА «Shahed-136», БпЛА «Орлан-10», БМ-21 «Град», РЭБ «Житель», 4 САУ «Акация», САУ «Гвоздика», система залпового огня «Солнцепек».

«Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов противника», — добавил Тарнавский.

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