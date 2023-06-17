ВСУ «рвут» оборону РФ: за сутки освобождена территория размером с половину Бахмута 17.06.2023, 15:04

Украинские войска добились успеха на плацдарме в районе Великой Новоселки.

Украинские войска в рамках своего контрнаступления продолжают рвать российскую оборону. Внушительные успехи у ВСУ в районе Великой Новоселки, что на Южном фронте.

Об этом стало известно из карты проекта DeepState, который фиксирует расположение сил в войне РФ против Украины.

С 10 июня в районе Великой Новоселки ВСУ вернули под свой контроль почти 45 кв. км территорий. Из них чуть более 24 кв. км были освобождены, судя по карте, за последние сутки.

Это половина площади Бахмута, который российская армия с «вагнеровцами» брала штурмом 292 дня и так до конца и не захватила (юго-западная окраина населенного пункта остается под украинским контролем).

В районе Великой Новоселки были взяты под контроль как минимум три села: Нескучное, Благодатное и Макаровка. Это подтверждают российские Z-каналы. Минобороны РФ в это время живет в своей реальности, рассказывая о том, что контрнаступление ВСУ якобы было отбито на всех направлениях.

Отметим, что это далеко не единственный участок фронта, где ВСУ смогли продвинуться вперед. Есть прорывы в районе Орехово, что на Запорожском направлении, а также в районе Гуляйполя.

Что касается Бахмута, то там Силы обороны также продолжают движение вперед. Украинцы не штурмуют в лоб сам город, который был почти полностью разрушен в боях, а предпочитают прорывать фланги на юге и севере, чтобы взять укрепрайон в «клещи». Россияне рискуют попасть в окружение на этом участке фронта.

По данным бригадного генерала ВСУ Алексея Громова, в ходе летнего контрнаступления уже освобождены примерно 100 кв. км. И это только начало. Украинские резервы еще не брошены в бой.

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