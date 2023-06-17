Латвийские болельщики исполнили известную кричалку про Путина
- 17.06.2023, 21:51
Фанаты спели ее на матче с Турцией.
Фанатский сектор болельщиков сборной Латвии исполнил известную кричалку про президента РФ Владимира Путина домашнем матче с Турцией (2:3) в рамках отбора к Евро-2023.
На видео латвийцы стоя скандируют кричалку в течение пары десятков секунд. Игра проходила на стадионе «Сконто» в Риге.
Осторожно, нецензурная лексика
Latvia fans singing putin huylo v Turkey yesterday 🇺🇦🤝🇱🇻 pic.twitter.com/6nH92powfZ— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2023