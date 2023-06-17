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Латвийские болельщики исполнили известную кричалку про Путина

  • 17.06.2023, 21:51
Латвийские болельщики исполнили известную кричалку про Путина

Фанаты спели ее на матче с Турцией.

Фанатский сектор болельщиков сборной Латвии исполнил известную кричалку про президента РФ Владимира Путина домашнем матче с Турцией (2:3) в рамках отбора к Евро-2023.

На видео латвийцы стоя скандируют кричалку в течение пары десятков секунд. Игра проходила на стадионе «Сконто» в Риге.

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