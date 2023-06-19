В Россию с войны вернулись 32 000 помилованных уголовников 4 19.06.2023, 9:05

4,848

Об этом сообщил Пригожин.

С фронта в Россию вернулись 32 000 бывших заключенных, участвовавших во вторжении в рядах ЧВК «Вагнер», вернулись на родину. Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, пишет The Moscow Times.

Пригожин утверждает, что среди тех, кто вышел на свободу после войны, было зарегистрировано всего 83 преступления, что «в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК Вагнера».

Факт вербовки заключенных из российских тюрем для участия в военных действиях на Украине стал известен с лета 2022 года. Осужденным обещали денежные выплаты и помилование взамен их согласия воевать в Украине.

РанееПутин подтвердил, что лично подписывает указы о помиловании бывших заключенных, завербованных ЧВК.

Изначально вербовкой заключенных занималась именно ЧВК «Вагнер». В феврале 2023 года Пригожин объявил, что компания прекратила эту практику. От имени Министерства обороны РФ стало известно, что набор людей на войну производился в колониях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».