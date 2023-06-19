Где сейчас российский военный, которого на выходных задержали пьяным в Ивацевичах 16 19.06.2023, 18:08

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Лукашенковские силовики отпустили Z-военного.

Вечером 17 июня в Ивацевичах милиция задержала компанию из нескольких нетрезвых россиян на машине с символом Z. Один из мужчин, как выяснилось, — российский военнослужащий Александр Быков. В нашей стране он может находиться по службе в подразделении, которое входит в региональную белорусско-российскую группировку войск. Как позже выяснилось, компанию задержали за пьяную езду и неповиновение сотрудникам милиции. Процесс задержания был снят очевидцем, на видео россияне громко и неоднократно нецензурно выражаются. «Зеркало» узнало, где Александр Быков сейчас и наказали ли его.

В расписании заседаний Ивацевичского суда фамилия россиянина Александра Быкова в понедельник не появлялась. Как рассказали в канцелярии, куда журналистка позвонила, представившись родственницей военного, материалы дела на такого человека не поступали. Там посоветовали обращаться в РОВД.

В отдел внутренних дел мы звонили с той же легендой, трубку поднял начальник милиции общественной безопасности Александр Шупеник.

— Пытаемся найти Александра Леонидовича Быкова, его задержали у вас в Ивацевичах 17 июня, он не выходит на связь.

— Он в воинской части здесь, где и был.

— Так его не задержали, обратно вернули?

— Конечно. Приехали его командиры, забрали и отвезли в воинскую часть. Все нормально, жив-здоров. Можете супруге его позвонить, она уехала домой (вероятно, речь о женщине, которая также была с компанией в тот день и попала на видео. — Прим. ред.).

— Его не будут судить? Он же там пьяный был.

— Нет. Его подвергли штрафу, штраф супруга оплатила, и все.

— А большой штраф, не знаете?

— Нет, — ответил милиционер, не уточняя, что конкретно имеет в виду. — Не беспокойтесь, все нормально.

17 июня на стоянке у магазина «Санта» сотрудники ГАИ и ОМОНа задержали нескольких россиян на белом кроссовере с символом Z на заднем стекле. На номерах виден регион 147, он относится к Ленинградской области.

Мужчины были пьяны, один из них назвал себя Александром Леонидовичем Быковым. Это 41-летний житель Санкт-Петербурга, в апреле 2023 года он подписал контракт с российским Министерством обороны на два года. После этого его как рядового запаса зачислили стрелком в батальон 283-го полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии. Это соединение входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

Она, в свою очередь, входит в состав региональной белорусско-российской группировки войск. Вероятно, подразделение Быкова находится неподалеку от Ивацевичей, на Обуз-Лесновском общевойсковом полигоне. Там, после начала российского вторжения в Украину, обучаются части российского компонента региональной группировки. Как считает Киев, оттуда подразделения возвращаются в Россию, а дальше отправляются на войну.

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