Как два робота: кремлевские «методички» синхронизировали российских пропагандистов
- 2.06.2023, 14:18
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Забавное видео.
В РФ пропагандисты настолько четко отрабатывают кремлевские «методички», что уже буквально синхронизировались, передает nv.ua.
В соцсетях появилось видео с эфирами двух региональных телеканалов, на которых были зачитаны абсолютно идентичные тексты по событиям в Белгородской области, в результате наложения которых друг на друга ведущие вошли в резонанс.
По одній методічці 🤣 pic.twitter.com/Itv37QMGhI— Ірпінь герой (@irpin23) June 2, 2023
И хотя полная ликвидация российским диктатором Владимиром Путиным независимой журналистики в стране ни для кого не новость, подобное отсутствие даже малейших отклонений от заданного Москвой курса все равно поражает.
В то же время информативность сообщений кремлевских пропагандистов о событиях в Белгородской области, где уже несколько дней продолжаются активные боевые действия, остается весьма сомнительной.