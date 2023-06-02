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Как два робота: кремлевские «методички» синхронизировали российских пропагандистов

  • 2.06.2023, 14:18
  • 1,284
Как два робота: кремлевские «методички» синхронизировали российских пропагандистов

Забавное видео.

В РФ пропагандисты настолько четко отрабатывают кремлевские «методички», что уже буквально синхронизировались, передает nv.ua.

В соцсетях появилось видео с эфирами двух региональных телеканалов, на которых были зачитаны абсолютно идентичные тексты по событиям в Белгородской области, в результате наложения которых друг на друга ведущие вошли в резонанс.

И хотя полная ликвидация российским диктатором Владимиром Путиным независимой журналистики в стране ни для кого не новость, подобное отсутствие даже малейших отклонений от заданного Москвой курса все равно поражает.

В то же время информативность сообщений кремлевских пропагандистов о событиях в Белгородской области, где уже несколько дней продолжаются активные боевые действия, остается весьма сомнительной.

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