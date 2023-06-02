Скандальные результаты первого ЦЭ в Беларуси пересчитают по новой методике 2 2.06.2023, 14:29

2,104

Баллы можно будет узнать уже сегодня.

Результаты первого ЦЭ пересчитают по новой методике. Она разработана с использованием подходов, применяемых при проведении репетиционного тестирования. Баллы можно будет узнать уже сегодня, заявил министр образования Андрей Иванец, передает БелТА.

По его словам, межведомственная комиссия, которая проверяла корректность подсчета результатов первого централизованного экзамена, закончила работу. Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов.

«Вместе с тем по количеству обращений, которые к нам поступили от граждан, стало очевидно, что методика слишком сложная. Поэтому Лукашенко дано конкретное поручение — упростить методику расчета и сделать ее понятной для каждого человека. Министерством образования такая работа проведена, в ее разработке использовались подходы, которые применялись при проведении репетиционного тестирования. Уже сегодня будут пересчитаны результаты первого централизованного экзамена и сегодня же размещены на сайте РИКЗ, а также в личных кабинетах абитуриентов. Результаты второго ЦЭ также будут рассчитаны по этой же методике, их можно будет узнать в понедельник», — сказал Андрей Иванец.

Напомним, когда стали известны результаты первого централизованного экзамена (ЦЭ) по белорусскому и русскому языкам, который состоялся 14 мая, многие оказались недовольны результатами.

30 мая Александр Лукашенко прокомментировал «бучу после ЦЭ» и поручил проверить организацию централизованных экзаменов и разобраться с каждой поступившей жалобой.

Позже Минобразования сообщило, что корректность обработки результатов первого ЦЭ проверит межведомственная комиссия. В ведомстве также добавили, что с 31 мая стартуют плановые приемы граждан по вопросам результатов централизованного экзамена. Уже поступившие обращения по поводу ЦЭ не будут рассматриваться заочно — их авторов пригласят на личный прием к специалистам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».